Новотроицкое
Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2196Ново-Троицкое (Муловка), село.при рч. Челне.5112132381437Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водяная. Торжки: в день Св. Троицы и 1 октября.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1199. Новотроицкое (Мусоловка), село бывшее удельное, при речке Челне, дворов 13 4, жителей 750, церковь православная, школа, лавка, свечной завод, красильный завод, кирп Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Новотроицкое, с. при реч. Челне, прос. дор., церковь, зем. шк., х.-з. маг., 3 бак. и вин. лав., вет. мел. 4910163444459Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188519Новотроицкоесело55°37'52°25'N-39-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92657455101с Новотроицкоесело
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