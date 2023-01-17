село Новотроицкое, село Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новотроицкое

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2196Ново-Троицкое (Муловка), село.при рч. Челне.5112132381437Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водяная. Торжки: в день Св. Троицы и 1 октября.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Мысовочелнинская волость
1199. Новотроицкое (Мусоловка), село бывшее удельное, при речке Челне, дворов 13 4, жителей 750, церковь православная, школа, лавка, свечной завод, красильный завод, кирп Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Мысово-Челнинская волость
4Новотроицкое, с. при реч. Челне, прос. дор., церковь, зем. шк., х.-з. маг., 3 бак. и вин. лав., вет. мел. 4910163444459Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
188519Новотроицкоесело55°37'52°25'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение
92657455101с Новотроицкоесело
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