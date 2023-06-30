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Смельчакова Ольга Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1913 ст.

Дата смерти

13.04.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1913 ст.

Отец: Смельчаков Фёдор Петрович

Мать: Смельчакова Евгения Сергеевна

Крещение
05.07.1913 ст.
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Белебеевский потомственный дворянин Николай Владимиров Ахмаметьев и села Ново-Троицкого Мензелинского уезда жена священника Екатерина Александрова Запекшина
Смерть
13.04.1914 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
14.04.1914 ст.
Боровецкое, Макарьевская волость, Мензелинский уезд
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