Смельчакова Ольга Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1913 ст.
Дата смерти13.04.1914 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1913 ст.
Крещение
05.07.1913 ст.
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Белебеевский потомственный дворянин Николай Владимиров Ахмаметьев и села Ново-Троицкого Мензелинского уезда жена священника Екатерина Александрова Запекшина
Смерть
13.04.1914 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
14.04.1914 ст.
Боровецкое, Макарьевская волость, Мензелинский уезд