Смельчаков Валерий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1916 ст.
Крещение
22.10.1916 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Мензелинского уезда села Боровецкого протоиерей Сергий Иаковлев Запекшин и дочь учителя второклассной школы села Подлубова Ксения Феодорова Смельчакова
Смерть
Неизвестно