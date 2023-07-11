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Смельчаков Валерий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1916 ст.

Отец: Смельчаков Фёдор Петрович

Мать: Смельчакова Евгения Сергеевна

Крещение
22.10.1916 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Мензелинского уезда села Боровецкого протоиерей Сергий Иаковлев Запекшин и дочь учителя второклассной школы села Подлубова Ксения Феодорова Смельчакова
Смерть
Неизвестно
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