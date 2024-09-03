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Смельчаков Аркадий Петрович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.03.1906 ст.

Дата смерти

15.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906 ст.

Отец: Смельчаков Пётр Алексеевич

Мать: Смельчакова Екатерина Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
До 1933

Жена: Смельчакова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
25.07.1933

Сын: Смельчаков Радик Аркадьевич

Мать ребёнка: Смельчакова Елена Константиновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Призыв на военную службу
08.08.1942
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.12.1942
Барышово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область

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