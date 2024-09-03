Смельчаков Аркадий Петрович
Место рождения
Дата рождения06.03.1906 ст.
Дата смерти15.12.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906 ст.
Бракосочетание
До 1933
Рождение ребёнка
25.07.1933
Сын: Смельчаков Радик Аркадьевич
Мать ребёнка: Смельчакова Елена Константиновна
Призыв на военную службу
08.08.1942
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.12.1942
Барышово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область