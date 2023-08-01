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Смельчакова Екатерина Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Смельчаков Николай Петрович

Отец ребёнка: Смельчаков Пётр Алексеевич

Восприемник
23.03.1897 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Алексей Родители: Вятской губернии уржумский мещанин Николай Леонтьев Кононов и законная жена его Анна Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смельчаков Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Смельчаков Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смельчаков Пётр Алексеевич

Смерть
Неизвестно