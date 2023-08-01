Смельчакова Екатерина Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Смельчаков Николай Петрович
Отец ребёнка: Смельчаков Пётр Алексеевич
Восприемник
23.03.1897 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Алексей Родители: Вятской губернии уржумский мещанин Николай Леонтьев Кононов и законная жена его Анна Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смельчаков Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Смельчаков Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно