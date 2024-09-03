Смельчаков Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения29.12.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1895 ст.
Василий Родители: коллежский секретарь Петр Алексеев Смельчаков и его законная жена Екатерина Владимирова, православного вероисповедания
Крещение
31.12.1895 ст.
Восприемники: канцелярский служитель Николай Петров Смельчаков и дочь священника девица Елена Димитриева Нечаева
Восприемник
21.04.1904 ст.
Виталий Родители: титулярный советник Петр Алексеев Смельчаков и законная жена его Екатерина Владимирова, оба православного вероисповедания Восприемники: сын титулярного советника Василий Петров Сме... Показать все
Восприемник
09.03.1906 ст.
Аркадий Родители: титулярный советник Петр Алексиев Смельчаков и законная жена его Екатерина Владимирова, оба православные Восприемники: сын титулярного советника Василий Петров Смельчаков и дочь ти... Показать все
Смерть
Неизвестно