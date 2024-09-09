Смельчаков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения01.12.1873 ст.
Дата смерти22.10.1957
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873 ст.
Николай Родители: города Стерлитамака исправляющий должность помощника почмейстера Петр Алексеев Смельчаков и законная жена его Анастасия Ерастова, оба православные
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.12.1873 ст.
Восприемники: уфимский мещанин Димитрий Ерастов Соболев и старшего сортировщика, Уфимской почтовой конторы, жена Лариса Денисова Богородицкая
Восприемник
31.12.1895 ст.
Василий Родители: коллежский секретарь Петр Алексеев Смельчаков и его законная жена Екатерина Владимирова, православного вероисповедания Восприемники: канцелярский служитель Николай Петров Смельчако... Показать все
Бракосочетание
18.07.1899 ст.
Рождение ребёнка
13.04.1909 ст.
Дочь: Смельчакова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Смельчакова (Шишкина) Лидия Вениаминовна
Восприемник
12.11.1909 ст.
Михаил Родители: акцизный контролер коллежский регистратор Петр Михаилов Резанов и законная его жена София Николаева, православные Восприемники: помощник акцизного надзирателя коллежский ассесор Ник... Показать все
Восприемник
29.07.1911 ст.
Анатолий Родители: акцизный контролер губернский секретарь Петр Михаилов Рязанов и законная его жена София Николаева, православные Восприемники: акцизный чиновник коллежский ассесор Николай Петров С... Показать все
Смерть
22.10.1957