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Смельчаков Николай Петрович

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.12.1873 ст.

Дата смерти

22.10.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1873 ст.

Отец: Смельчаков Пётр Алексеевич

Мать: Смельчакова (Соболева) Анастасия Эрастовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Николай Родители: города Стерлитамака исправляющий должность помощника почмейстера Петр Алексеев Смельчаков и законная жена его Анастасия Ерастова, оба православные
Место жительства
Неизвестно
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Крещение
09.12.1873 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Восприемники: уфимский мещанин Димитрий Ерастов Соболев и старшего сортировщика, Уфимской почтовой конторы, жена Лариса Денисова Богородицкая
Восприемник
31.12.1895 ст.
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Василий Родители: коллежский секретарь Петр Алексеев Смельчаков и его законная жена Екатерина Владимирова, православного вероисповедания Восприемники: канцелярский служитель Николай Петров Смельчако... Показать все
Бракосочетание
18.07.1899 ст.

Жена: Смельчакова (Шишкина) Лидия Вениаминовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1909 ст.

Дочь: Смельчакова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Смельчакова (Шишкина) Лидия Вениаминовна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Восприемник
12.11.1909 ст.
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Михаил Родители: акцизный контролер коллежский регистратор Петр Михаилов Резанов и законная его жена София Николаева, православные Восприемники: помощник акцизного надзирателя коллежский ассесор Ник... Показать все
Восприемник
29.07.1911 ст.
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Анатолий Родители: акцизный контролер губернский секретарь Петр Михаилов Рязанов и законная его жена София Николаева, православные Восприемники: акцизный чиновник коллежский ассесор Николай Петров С... Показать все
Смерть
22.10.1957
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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