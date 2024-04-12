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Фурсов Ларион Савельевич

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Фурсов Савелий Иванович

Мать: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
После 1780

Жена: Фурсова Улита Трофимовна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фурсов Константин Ларионович

Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Фурсов Лаврентий Ларионович

Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фурсов Игнат Ларионович

Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фурсов Кирила Ларионович (рекрут с 1812)

Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Фурсов 1 Иона Ларионович

Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1816
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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