Фурсов 1 Иона Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Фурсов Ларион Савельевич
Мать: Фурсова Улита Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Фурсова Аграфена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фурсов Ермил Ионович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Аграфена
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фурсов Антон Ионович
Мать ребёнка: Фурсова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Аграфена
Смерть
После 1816
Похороны
Неизвестно