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Фурсова Улита Трофимовна

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
После 1780

Муж: Фурсов Ларион Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фурсов Константин Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Фурсов Лаврентий Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фурсов Игнат Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фурсов Кирила Ларионович (рекрут с 1812)

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Фурсов 1 Иона Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1816
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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