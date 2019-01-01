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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя с. Ячейки Щученской волости Бобровского уезда Афанасия Васильевича Ускова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т. Показать все
Опись конной просорушки жителя с. Ячейки Щученской волости Бобровского уезда Ивана Михайловича Мезинцева. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
620Ячейка (Ечейки), с. каз.при рч. Ертиле.971217384421Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
343. Ячейка, село бывшее государственное, при речке Б. Ертиле, дворов 132, жителей 983, церковь православная
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ячейка3492селоЯчейск.2041357
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8563Ячейкасело51°51'с.ш.40°37'в.д.M-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20658452101с Ячейкасело