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Фурсов Константин Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Фурсов Ларион Савельевич

Мать: Фурсова Улита Трофимовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фурсов Роман Константинович

Мать ребёнка: Фурсова Анна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фурсов Егор Константинович

Мать ребёнка: Фурсова Анна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Устинья Константиновна

Мать ребёнка: Фурсова Анна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Анна

Смерть
После 1816
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