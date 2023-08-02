Фурсов Константин Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Фурсов Ларион Савельевич
Мать: Фурсова Улита Трофимовна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Фурсов Роман Константинович
Мать ребёнка: Фурсова Анна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фурсов Егор Константинович
Мать ребёнка: Фурсова Анна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Устинья Константиновна
Мать ребёнка: Фурсова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Анна
Смерть
После 1816