Фурсова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Фурсов Роман Константинович
Отец ребёнка: Фурсов Константин Ларионович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фурсов Егор Константинович
Отец ребёнка: Фурсов Константин Ларионович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Устинья Константиновна
Отец ребёнка: Фурсов Константин Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816