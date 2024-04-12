Фурсов Антон Ионович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти21.08.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Фурсов 1 Иона Ларионович
Мать: Фурсова Аграфена
Рождение ребёнка
1849
Сын: Фурсов Григорий Антонович
Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?
Рождение ребёнка
1863
Сын: Фурсов Андрей Антонович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1873