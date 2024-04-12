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Фурсов Антон Ионович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

21.08.1873

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Фурсов 1 Иона Ларионович

Мать: Фурсова Аграфена

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фурсов Григорий Антонович

Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фурсов Иван Антонович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фурсов Андрей Антонович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Варвара Михайловна?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Варвара Михайловна?

Смерть
21.08.1873
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