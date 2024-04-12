Фурсов Иван Антонович (солдат)
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти11.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Фурсов Антон Ионович
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Сын: Фурсов Федор Иванович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Сын: Фурсов Петр Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Дочь: Антонова? Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Дочь: Ускова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Сын: Фурсов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Сын: Фурсов Константин Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Онисимовна