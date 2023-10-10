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Фурсов щ Андрей Иванович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.08.1879

Дата смерти

21.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
21.04.1876
Рождение
05.08.1879

Отец: Фурсов Иван Антонович (солдат)

Мать: Фурсова Евдокия Онисимовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1897

Жена: Фурсова Дарья Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1899

Сын: Фурсов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1900

Дочь: Агрипина Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1905

Сын: Фурсов Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Фурсов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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