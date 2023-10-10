Фурсов щ Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1879
Дата смерти21.04.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
21.04.1876
Рождение
05.08.1879
Бракосочетание
09.11.1897
Жена: Фурсова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1899
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1905
Сын: Фурсов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Фурсов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Ивановна