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Фурсова (Фурсова) Дарья Ивановна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1878

Отец: Фурсов Иван Анисимович

Мать: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1897

Муж: Фурсов Щ Андрей Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1899

Сын: Фурсов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1900

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.06.1905

Сын: Фурсов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Фурсов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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