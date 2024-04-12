Фурсова (Фурсова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1878
Отец: Фурсов Иван Анисимович
Бракосочетание
09.11.1897
Рождение ребёнка
?.01.1899
Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.06.1905
Сын: Фурсов Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Фурсов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Фурсов Щ Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно