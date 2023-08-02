Фурсова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Петина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Фурсов Никита Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1871

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1873

Сын: Фурсов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.02.1876

Сын: Фурсов Семен Иванович (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1878

Дочь: Фурсова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1882

Дочь: Ускова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.12.1885

Дочь: Овсянникова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Иван Анисимович

Смерть
Неизвестно