Фурсова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Петина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
16.10.1871
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
06.08.1873
Сын: Фурсов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
?.02.1876
Сын: Фурсов Семен Иванович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
18.03.1878
Дочь: Фурсова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
21.01.1882
Дочь: Ускова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Рождение ребёнка
16.12.1885
Дочь: Овсянникова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно