Фурсов Семен Иванович (солдат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Семен Иванович (солдат)

Фурсов Семен Иванович (солдат)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

?.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1876

Отец: Фурсов Иван Анисимович

Мать: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
11.01.1895

Жена: Фурсова Вера Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.10.1903

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Фурсов Яков Семенович

Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.08.1908

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1911

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Вера Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close