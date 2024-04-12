Фурсов Семен Иванович (солдат)
Место рождения
Дата рождения?.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1876
Отец: Фурсов Иван Анисимович
Бракосочетание
11.01.1895
Жена: Фурсова Вера Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1903
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1905
Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна
Рождение ребёнка
26.08.1908
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна
Рождение ребёнка
26.01.1911
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Вера Петровна
Смерть
Неизвестно