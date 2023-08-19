Фурсов Иван Анисимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич
Мать: Фурсов ?
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Петина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.10.1871
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1873
Сын: Фурсов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
?.02.1876
Сын: Фурсов Семен Иванович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.03.1878
Дочь: Фурсова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
21.01.1882
Дочь: Ускова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.12.1885
Дочь: Овсянникова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно