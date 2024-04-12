Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

15.12.1888

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фурсов Василий Филатович

Мать: Фурсова Александра

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Фурсов Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сотникова Мелания Онисимовна

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сотникова Ефросинья Онисимовна

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Иван Анисимович

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Андрей Анисимович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсов ?

Смерть
15.12.1888
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