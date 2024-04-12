Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти15.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фурсов Василий Филатович
Мать: Фурсова Александра
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фурсов Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Фурсов ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Сотникова Мелания Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсов ?
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Сотникова Ефросинья Онисимовна
Мать ребёнка: Фурсов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фурсов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Андрей Анисимович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсов ?
Смерть
15.12.1888