Сотникова (Фурсова?) Мелания Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Фурсова?) Мелания Онисимовна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

03.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич

Мать: Фурсов ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Голева Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сотников Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Смотрова Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1872

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1878

Сын: Сотников Петр Сергеевич (солдат)

Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Сергей Максимович

Смерть
03.07.1892
Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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