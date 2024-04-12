Сотникова (Фурсова?) Мелания Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти03.07.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич
Мать: Фурсов ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Голева Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Смотрова Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович
Рождение ребёнка
29.10.1872
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович
Рождение ребёнка
16.06.1878
Сын: Сотников Петр Сергеевич (солдат)
Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сотников Сергей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1892