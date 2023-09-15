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Сотников Сергей Максимович

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

01.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Сотников Максим Самсонович

Мать: Сотникова ?

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Голева Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сотников Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Смотрова Мавра Сергеевна

Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1872

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.06.1878

Сын: Сотников Петр Сергеевич (солдат)

Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Мелания Онисимовна

Смерть
01.02.1909
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