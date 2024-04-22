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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список гр. села Сластенки Щученской волости Бобровского уезда Воронежской губернии по наделению землей с 1919 года лиц по I-й категории. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
622Сластенка (Сластенки), с. каз.при рч. Большом Ераиле.894103451454Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
342. Сластенка, село бывшее государственное, при речке Б. Ертиле, дворов 171, жителей 1316, церковь православная, 2 лавки, салотопня, 15 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Сластенка3490селоСластенскаго2351761
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8095Сластенкасело51°48'с.ш.40°33'в.д.M-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20658444106с Сластёнкасело