Фурсов Андрей Анисимович (солдат)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич
Мать: Фурсов ?
Рождение ребёнка
02.01.1871
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Никитична
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Параскева Андреевна?
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Агафья Никитична
Смерть
Неизвестно