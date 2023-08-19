Фурсов Василий Филатович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич
Мать ребёнка: Фурсова Александра
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фурсов Епифаний Васильевич (унтер-офицер)
Мать ребёнка: Фурсова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Назар (Васильевич?)
Мать ребёнка: Фурсова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Александра
Смерть
После 1816