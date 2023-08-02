Фурсова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фурсов Анисим (Онисим) Васильевич
Отец ребёнка: Фурсов Василий Филатович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фурсов Епифаний Васильевич (унтер-офицер)
Отец ребёнка: Фурсов Василий Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Назар (Васильевич?)
Отец ребёнка: Фурсов Василий Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816