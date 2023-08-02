Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Место рожденияс. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1767
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокея Филатовна
Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Филатовна
Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /
Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична
Бракосочетание
До 1799
Смерть
1813