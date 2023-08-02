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Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Место рождения

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Фурсов Федор Сафонович

Мать: Фурсова Ефросинья Севостьяновна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокея Филатовна

Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Филатовна

Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фурсов Василий Филатович

Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Мать ребёнка: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1799

Жена: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1813
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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