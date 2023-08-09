Фурсова (Корчагина) Ефросинья Севостьяновна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Корчагин Савостьян Селиверстович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анисимова Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федора Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Фурсов Борис Федорович (рекрут)
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767
Сын: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
После 1798
Смерть
После 1816
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно