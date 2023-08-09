Фурсова (Корчагина) Ефросинья Севостьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Корчагина) Ефросинья Севостьяновна

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Корчагин Савостьян Селиверстович

Мать: не указана

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анисимова Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федора Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Фурсов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Фурсов Борис Федорович (рекрут)

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Сафонович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
После 1798

Муж: Фурсов Федор Сафонович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1816
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область