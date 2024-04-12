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Фурсов Федор Сафонович

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Фурсов Сафон Семенович

Мать: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анисимова Агафья Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Федора Федоровна

Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Фурсов Ефим Федорович

Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Фурсов Борис Федорович (рекрут)

Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1795
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
После 1798

Жена: Фурсова Ефросинья Севостьяновна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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