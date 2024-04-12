Фурсов Федор Сафонович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анисимова Агафья Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Федора Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Фурсов Борис Федорович (рекрут)
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1767
Сын: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Мать ребёнка: Фурсова Ефросинья Севостьяновна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1795
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
После 1798