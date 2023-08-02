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Фурсов Сафон Семенович

Место рождения

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместр. Россия

Дата рождения

1718

Дата смерти

Около 1762

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Фурсов Семен Савельевич

Мать: ?

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместр. Россия
Место жительства
С 1719
"...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются...."
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Аксинья Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Авдотья Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Соломахина Марья Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1737

Жена: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Арина Сафоновна

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фурсов Федор Сафонович

Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
1762
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1762
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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