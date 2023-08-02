Фурсов Сафон Семенович
Место рожденияд. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместр. Россия
Дата рождения1718
Дата смертиОколо 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1718
Отец: Фурсов Семен Савельевич
Мать: ?
д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместр. Россия
Место жительства
С 1719
"...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются...."
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Аксинья Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Авдотья Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Соломахина Марья Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Бракосочетание
До 1737
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Арина Сафоновна
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Фурсова Екатерина Никифоровна
Похороны
1762
Смерть
Около 1762