Фурсова (Сотникова) Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиОколо 1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Сотников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Аксинья Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Авдотья Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Соломахина Марья Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Бракосочетание
До 1737
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Арина Сафоновна
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Фурсов Сафон Семенович
Смерть
Около 1790
Похороны
Неизвестно