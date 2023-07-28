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Фурсов Семен Савельевич

Место рождения

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1684

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Фурсов Савелий Иванович

Мать: ?

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1715

Сын: Фурсов Иван Семенович

Мать ребёнка: ?

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Фурсов Антон Семенович

Мать ребёнка: ?

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фурсов Сафон Семенович

Мать ребёнка: ?

д. Нижний Кунач, Затрудцкий стан, Ливенский уезд Воронежское наместр. Россия
Место жительства
С 1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 "...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются...." С 1719
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Гончарова Агафья Семеновна

Мать ребёнка: ?

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
1745
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1745
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область