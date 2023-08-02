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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Гончарова (Фурсова) Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область