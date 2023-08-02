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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Фурсов Иван Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1716

Сын: Фурсов Антон Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1718

Сын: Фурсов Сафон Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Гончарова (Фурсова) Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

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