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Фурсов Иван Семенович

Место рождения

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Фурсов Семен Савельевич

Мать: ?

Кунач нижний, Ливенский уезд, Орловская губерния
Место жительства
1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 "...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются...." С 1719
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Фурсов Савелий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1739

Жена: Фурсова Василиса Петровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фурсов Макар Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Аггеевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фурсов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Прасковья Аггеевна

Похороны
1762
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1762
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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