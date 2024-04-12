Фурсов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Фурсов Семен Савельевич
Мать: ?
Место жительства
1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 "...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются...." С 1719
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна
Бракосочетание
До 1739
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Аггеевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фурсов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1762
Смерть
После 1762