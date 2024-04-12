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Фурсов Макар Иванович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Фурсов Иван Семенович

Мать: Фурсова Прасковья Аггеевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Фурсов Фотий Макарович

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Филатова Авдотья Макаровна

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1765

Жена: Фурсова Дарья Андреевна

Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Фурсов Матвей Макарович

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фурсов Антон Макарович

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Данилова Домна Макаровна

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мавра Макаровна

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Фурсов Емельян Макарович

Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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