Фурсова (Фитькова) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Ревиз.сказки 1782г.
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Филатова Авдотья Макаровна
Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович
Бракосочетание
До 1765
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Данилова Домна Макаровна
Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мавра Макаровна
Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович
Смерть
Неизвестно