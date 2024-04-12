Фурсова (Фитькова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Фитькова) Дарья Андреевна

Место рождения

Тетерье, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетерье, Покровский муниципальный район, Орловская область
Ревиз.сказки 1782г.
Рождение ребёнка
1765

Сын: Фурсов Фотий Макарович

Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Филатова Авдотья Макаровна

Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1765

Муж: Фурсов Макар Иванович

Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Фурсов Матвей Макарович

Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фурсов Антон Макарович

Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Данилова Домна Макаровна

Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мавра Макаровна

Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Фурсов Емельян Макарович

Отец ребёнка: Фурсов Макар Иванович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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