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Фурсов Иван Иванович

Место рождения

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Фурсов Иван Семенович

Мать: Фурсова Василиса Петровна

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фурсов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1773

Жена: Фурсова Марфа Фоминична

Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Фурсов Борис Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фурсов Ларион / Родион / Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Фурсов Василий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Иммиграция
До 1795
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Выехал вместе с семьей
Смерть
После 1795
Беречка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
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