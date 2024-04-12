Фурсов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Фурсов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична
Бракосочетание
До 1773
Жена: Фурсова Марфа Фоминична
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фурсов Ларион / Родион / Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична
Иммиграция
До 1795
Выехал вместе с семьей
Смерть
После 1795
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Фурсова Марфа Фоминична