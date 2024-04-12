Фурсова (Данилова) Марфа Фоминична
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Бракосочетание
До 1773
Муж: Фурсов Иван Иванович
Дросково, Покровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фурсов Ларион / Родион / Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно