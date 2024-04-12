Фурсова (Кириллова) Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кириллова) Василиса Петровна

Место рождения

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Кириллов Петр Матвеевич (однодворец)

Мать: не указана

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Фурсов Савелий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Семенович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1739

Муж: Фурсов Иван Семенович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фурсов Иван Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Семенович

Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
После 1762
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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