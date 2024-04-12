Фурсова (Кириллова) Василиса Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Кириллов Петр Матвеевич (однодворец)
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Фурсов Иван Семенович
Бракосочетание
До 1739
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фурсов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Семенович
Новосильевка, Покровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
После 1762
Похороны
Неизвестно