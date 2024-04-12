Фурсов Савелий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Фурсов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
Бракосочетание
До 1753
Жена: Фурсова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Дарья Савельевна
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фурсов Гаврила Савельевич
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Сотникова Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
Смерть
До 1795
Похороны
Неизвестно