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Фурсов Савелий Иванович

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Фурсов Иван Семенович

Мать: Фурсова Василиса Петровна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фурсов Семен Савельевич

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1753

Жена: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Дарья Савельевна

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фурсов Гаврила Савельевич

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Фурсов Ларион Савельевич

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Сотникова Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1795
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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