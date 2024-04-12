Фурсова (Кондаурова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кондаурова) Софья Ивановна

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Около 1787

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Кондауров Иван Иванович

Мать: не указана

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фурсов Семен Савельевич

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1753

Муж: Фурсов Савелий Иванович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фурсов Гаврила Савельевич

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Фурсов Ларион Савельевич

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Сотникова Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1787
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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