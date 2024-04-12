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Фурсов Семен Савельевич

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Фурсов Савелий Иванович

Мать: Фурсова Софья Ивановна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Морева Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1774

Жена: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Фурсов Иван Семенович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Аксинья Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Евдокея Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Фурсов Тарас Семенович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1795
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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