Фурсов Семен Савельевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Фурсов Савелий Иванович
Мать: Фурсова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Морева Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Бракосочетание
До 1774
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Аксинья Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Евдокея Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Васса Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Смерть
После 1795