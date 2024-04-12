Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Морева Агафья Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Бракосочетание
До 1774
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Аксинья Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Евдокея Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Васса Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич
Смерть
После 1795
Похороны
Неизвестно