Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Евдокия / Авдотья / Яковлевна

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Морева Агафья Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1774

Муж: Фурсов Семен Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Фурсов Иван Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Аксинья Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Евдокея Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Фурсов Тарас Семенович

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Васса Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Фурсов Семен Савельевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1795
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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