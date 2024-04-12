Фурсова (Сотникова) Аграфена / Агрепина / Фоминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокея Филатовна
Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Филатовна
Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /
Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович
Бракосочетание
До 1799
Смерть
После 1816
Похороны
Неизвестно