Фурсова (Сотникова) Аграфена / Агрепина / Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Сотникова) Аграфена / Агрепина / Фоминична

Место рождения

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокея Филатовна

Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Филатовна

Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Фурсов Василий Филатович

Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Отец ребёнка: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1799

Муж: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
После 1816
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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