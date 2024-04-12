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Фурсов Лаврентий Иванович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1873

Отец: Фурсов Иван Анисимович

Мать: Фурсова Евдокия Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1893

Дочь: Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Фурсов Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.12.1897

Сын: Фурсов Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1900

Сын: Фурсов Павел Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.03.1902

Сын: Фурсов Никита Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1904

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1906

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1907

Сын: Фурсов Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1909

Сын: Фурсов Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.07.1911

Дочь: Марина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Фурсов Митрофан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Иосифовна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Мария Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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