Фурсов Никита Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1902
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1902
Отец: Фурсов Лаврентий Иванович
Мать: Фурсова Мария Иосифовна
Военная служба
27.08.1941
Эртиль, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
красноармеец рядовой 52 авждб , ЦАМО РФ , Ф - 27659-405843с-3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никитична
Смерть
?.03.1943
ВОВ без вести пропал
ЦАМО РФ , Ф - 58-977522-298