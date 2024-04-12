Фурсова (Ускова) Евдокия Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Фурсов Филипп
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Сын: Фурсов Федор Иванович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Сын: Фурсов Петр Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Дочь: Антонова? Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Дочь: Ускова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Сын: Фурсов Иван Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Сын: Фурсов Константин Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Иван Антонович (солдат)