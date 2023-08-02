Фурсова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Фурсов Михаил (Ионович?)

Отец ребёнка: Фурсов 1 Иона Ларионович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фурсов Ермил Ионович (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов 1 Иона Ларионович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Фурсов Антон Ионович

Отец ребёнка: Фурсов 1 Иона Ларионович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов 1 Иона Ларионович

Смерть
После 1816
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