Фурсов Михаил (Ионович?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Михаил (Ионович?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Фурсов 1 Иона Ларионович

Мать: Фурсова Аграфена

Рождение ребёнка
1822

Сын: Фурсов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фурсов Филипп Михайлович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Фурсов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фурсова ?

Смерть
Неизвестно