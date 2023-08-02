Фурсов Михаил (Ионович?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Фурсов 1 Иона Ларионович
Мать: Фурсова Аграфена
Рождение ребёнка
1822
Сын: Фурсов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фурсов Филипп Михайлович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Фурсова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фурсова ?
Смерть
Неизвестно